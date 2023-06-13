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Philips Avent Natural ResponseSet de regalo de vidrio para recién nacidos

SCD878/11

2.5
| (2) Opiniones
Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé se ingiere leche activamente. Los bebés pueden alimentarse a su propio ritmo como en el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y el biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.
Ver todos los beneficios
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en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

  • 3 biberones

  • chupete ultra soft

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Es importante encontrar la tetina correcta

Es importante encontrar la tetina correcta

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.5

de 5

2

Opiniones

5
3
2

13/06/2023

España

España

Comprador verificado

Muy bueno, pero con detalles

El producto es muy bueno en relación a lo que promete referente al agarre del bebé, en el caso de mi hijo, este se sintio muy comodo al tomar el biberon, tal como lo hace con el pecho de su madre, lo que pongo como pero es que el cierre en ocaciones es un dolor de cabeza, ya que debe realizarse de una manera especifica, sino este se suelta derramando la comida del bebe cuando agitas el biberon para mezclar el contenido, derramandose, es el unico detalle que encuentro de estos, por ello no lo califico como excelente.

Ventajas

Cumple con la respuesta natural, incluso ayudando cuando el bebé tiene problemas para coger la teta de la madre

Contras

El cierre del beberon es un poco problematico, ya que en ocasiones se trasrosca y debe quitarse y volver a cerrar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD878/11 Pack 3 biberones cristal, 1 chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD878/11 Pack 3 biberones cristal, 1 chupete

07/09/2023

España

España

Producto estafa! El titulo no corresponde

Es una mentira , te venden como bien pone Avent Natural Response Pack 5 biberones cristal, 2 chupetes, cepillo y te llega el pavk basico de 3 biberones y un chupete y encima reclamas y te dicen que no has entendido lo que pone ni lo que has comorado. Incluso en la factura me pone Avent Natural Response Pack 5 biberones cristal, 2 chupetes, cepillo PERO NADA QUE ME HAN DADO A ENTENDER QUE LA TONTA SOY YO.

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD878/11 Pack 3 biberones cristal, 1 chupete

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE