SCD878/11
3 biberones
chupete ultra soft
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
2.5
de 5
2
Opiniones
123Qwerty
13/06/2023
España
Comprador verificado
Muy bueno, pero con detalles
El producto es muy bueno en relación a lo que promete referente al agarre del bebé, en el caso de mi hijo, este se sintio muy comodo al tomar el biberon, tal como lo hace con el pecho de su madre, lo que pongo como pero es que el cierre en ocaciones es un dolor de cabeza, ya que debe realizarse de una manera especifica, sino este se suelta derramando la comida del bebe cuando agitas el biberon para mezclar el contenido, derramandose, es el unico detalle que encuentro de estos, por ello no lo califico como excelente.
Ventajas
Cumple con la respuesta natural, incluso ayudando cuando el bebé tiene problemas para coger la teta de la madre
Contras
El cierre del beberon es un poco problematico, ya que en ocasiones se trasrosca y debe quitarse y volver a cerrar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD878/11 Pack 3 biberones cristal, 1 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD878/11 Pack 3 biberones cristal, 1 chupete
Asin
07/09/2023
España
Producto estafa! El titulo no corresponde
Es una mentira , te venden como bien pone Avent Natural Response Pack 5 biberones cristal, 2 chupetes, cepillo y te llega el pavk basico de 3 biberones y un chupete y encima reclamas y te dicen que no has entendido lo que pone ni lo que has comorado. Incluso en la factura me pone Avent Natural Response Pack 5 biberones cristal, 2 chupetes, cepillo PERO NADA QUE ME HAN DADO A ENTENDER QUE LA TONTA SOY YO.
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD878/11 Pack 3 biberones cristal, 1 chupete
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD878/11 Pack 3 biberones cristal, 1 chupete
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE