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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF030/17

4.9
| (442) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina de flujo para recién nacidos

  • 0m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

442

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

2

03/08/2019

México

México

Recomendable apartir de 3 semanas o mes de nacido en adelante

Es muy práctico , cómodo para el bebe tiene buen diseño, y de fácil succión en general muy recomendable y en comparación a otros es el mejor,el bebe se adapta rápidamente a el excelente opción para ser su primer biberon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural

13/11/2021

España

España

Muy buen biberón

El biberón es de 125ml ahora mismo perfecto para el peque, por lo que el tamaño pequeño es muy práctico. Lo que más me gusta es la tetina, tanto la forma como el tacto, que ha hecho más fácil combinar el pecho con el biberón adaptándose al biberón bastante rápido.

Ventajas

La forma y el tacto de la tetina

Contras

Cuesta un poco quitar la tapa del biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural

08/11/2021

España

España

Biberón

Hola el producto es muy bueno. Pero nos gustaría más si el bote viniese en cristal. Mejor limpieza y desinfección. Los cólicos se le han mejorado mucho. Y la forma ergonómica que tiene es muy buena.

Ventajas

Todo el producto es bueno y fácil de utilizar. Muy bueno.

Contras

Me gustaría más el bote en cristal. Mejor limpieza y desinfección. Es bueno.

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.