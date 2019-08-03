Recomiendo SCF030/17 Biberón Natural para lactancia mixta. Mi hija de 3 meses (ahora 5) no conseguía comer suficiente con biberón hasta que usó este. Lo cogió a la primera sin problemas y combinándolo con el pecho en algunas tomas. No ha tenido problema ni confusión entre uno y otro y he conseguido que lo tome todo. Anteriormente usaba otra marca y tomaba solo 30 o máximo 60ml, lo justo para saciar el hambre que tenía pero nunca lo terminaba porque pedía pecho después. Sin embargo, con este, desde el primer día que lo probó terminó los 125ml. La textura de la tetina en la parte superior así como los relieves de la parte inferior de la tetina que simulan muy bien los conductos de leche del seno materno creo que hacen muy buena función y lo siente más natural. También el contenedor de la parte inferior es muy ergonómico para cogerlo. Lo único que cambiaría, pero entiendo que es porque es para los primeros meses, es la capacidad ya que ahora mi hija pide más cantidad y solo tiene capacidad para 125ml.