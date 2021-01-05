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Asistencia técnica
SCF032/27
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¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
¿En qué se diferencian la tetina Natural original o la tetina anticólicos de la tetina Natural Response?
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón Natural de Philips Avent?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Qué opina Philips Avent sobre los microplásticos en los biberones? (2021)
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
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