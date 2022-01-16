Me encanta este biberón, desde que nació mi niño empezamos a usar esta marca por recomendación para alternarlo con la lactancia materna y por ser anti cólicos ya que mi niño sufría de ellos y la verdad es que estamos encantados con el! Ya no usamos otro! La tetina es suave, larga y rugosita asemejándose al pecho de las mamás, hasta ahora habíamos utilizado el modelo mas pequeño de 125ml pero ya se le quedaba pequeño, este nuevo es de 260ml y viene con una tetina para usar a partir de los 6 meses, desde el principio intentamos probar con otros pero no los queria, solo quiere su bibi Philips AVENT! Me encanta este biberón, desde que nació mi niño empezamos a usar esta marca por recomendación para alternarlo con la lactancia materna y por ser anti cólicos ya que mi niño sufría de ellos y la verdad es que estamos encantados con el! Ya no usamos otro! La tetina es suave, larga y rugosita asemejándose al pecho de las mamás, hasta ahora habíamos utilizado el modelo mas pequeño de 125ml pero ya se le quedaba pequeño, este nuevo es de 260ml y viene con una tetina para usar a partir de los 6 meses, desde el principio intentamos probar con otros pero no los queria, solo quiere su bibi Philips AVENT! Ademas este nuevo modelo es de color azul y es precioso! Estamos encantados con él.