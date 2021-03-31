ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna

Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF039/17

4.9
| (16) Opiniones | 94% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 60ml

  • Tetina de flujo inicial

  • 0 m

Biberón de 60 ml más pequeño diseñado para alimentar a recién nacidos

El menor tamaño del biberón garantiza la cantidad adecuada para el pequeño estómago del bebé.

Tetina de flujo más lento

El agujero más pequeño proporciona una velocidad de flujo más controlada para los bebés que beben más lento.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

16

Opiniones

94%

ha recomendado este producto

4
2
1

31/03/2021

México

México

Práctico y excelente

Me regalaron este biberón cuando tuve a mi bebé y es excelente para recién nacido, el tamaño lo hace muy práctico para llevar a cualquier lado, además que a mi bebé no le costó trabajo adaptarse a el

Ventajas

Excelente producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural

30/03/2021

México

México

Nos acomodó bastante el biberón

Soy mama primeriza y ya me habían recomendado esta marca por lo prácticos que resultan, en efecto mi bebe inmediatamente lo acepto, me puedo ir a trabajar con tranquilidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural

02/03/2021

México

México

Muy buen producto

Todos los productos de avent son los mejores, me encantan sus diseños y calidad. Los recomiendo muchísimo aparte son suaves y flexibles.

Ventajas

Increíble biberón muy suave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.