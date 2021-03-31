Descontinuado
1 biberón
60ml
Tetina de flujo inicial
0 m
El menor tamaño del biberón garantiza la cantidad adecuada para el pequeño estómago del bebé.
El agujero más pequeño proporciona una velocidad de flujo más controlada para los bebés que beben más lento.
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
4.9
de 5
16
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Deni07
31/03/2021
México
Práctico y excelente
Me regalaron este biberón cuando tuve a mi bebé y es excelente para recién nacido, el tamaño lo hace muy práctico para llevar a cualquier lado, además que a mi bebé no le costó trabajo adaptarse a el
Ventajas
Excelente producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural
HibridoT
30/03/2021
México
Nos acomodó bastante el biberón
Soy mama primeriza y ya me habían recomendado esta marca por lo prácticos que resultan, en efecto mi bebe inmediatamente lo acepto, me puedo ir a trabajar con tranquilidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
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karlangas03
02/03/2021
México
Muy buen producto
Todos los productos de avent son los mejores, me encantan sus diseños y calidad. Los recomiendo muchísimo aparte son suaves y flexibles.
Ventajas
Increíble biberón muy suave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Biberón Natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
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