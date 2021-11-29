Descontinuado
Dos piezas
Flujo lento
1m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
5.0
de 5
18
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Esvp
29/11/2021
España
Es muy buen producto
Es muy buen producto le gusta es muy parecido al pecho. Y para la lactancia mixta va bien.
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural
Estnase
07/11/2021
España
La más natural
Esta tetina hace honor a su nombre ya que es tan natural, anatómica, flexible y suave que resulta ideal para la lactancia mixta como es mi caso. Al ser de flujo lento, es perfecta para los primeros meses del bebé. Desde luego, el mío no quiere otra y sólo le gusta esta tetina junto con el biberón Philips Avent por lo que volveré a comprar esta misma siempre que la necesite renovar.
Ventajas
Natural, suavidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural
Dharmis.26
03/11/2021
España
Fantástica tetina
Increíble para lactancia mixta. Muy buen agarre sin que el niño deje luego de qie
Ventajas
La textura
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE