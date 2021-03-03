Descontinuado
Dos piezas
Flujo medio
3m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.6
de 5
41
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
karlangas03
03/03/2021
México
Muy buen producto
Me encanta todos los productos de la marca, son los mejores en calidad y comodidad aparte cuenta con un gran diseño y flexibilidad para los bebés.
Ventajas
La mejor calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina Natural
karlangas03
03/03/2021
México
Muy suaves
Las tetinas de avent son las mejores en suavidad y diseño flexible, muy buena marca.
Ventajas
Gran producto muy cómodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Papá tranquilo
25/02/2021
México
Maravilloso producto
Había probado con otras marcas, pero no le gustaban a mi hijo, no sé si es la textura, o el grosor, este desde el primer momento le agradó, es la tercera que le compro (lo cambio cada mes por higiene) y lo seguiré haciendo.
Ventajas
Excelente relación costo beneficio
Contras
A veces es complicado de encontrar en las tiendas
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE