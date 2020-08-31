Cuando me llegó el biberón pensé que era el momento de probar darle alguna toma a mi bebé, que hasta ahora está con LME, pero había probado en alguna ocasión darle algunos ml de leche materna en diferido con medicina o en momentos en los que yo no estoy disponible. La experiencia de darle un bibe con la tetina natural, no tiene ni punto de comparación con otras tetinas, incluso la clásica de Avent. Es una tetina delicada y mucho más ancha, por lo que el agarre lo hace similar al pezon. En ningun momento ha escupido la tetina ni la rechaza, entiendo que no le ocupa toda la cavidad bucal, cosa que me ha pasado con otras tetinas, que aunque termina cogiéndola la rechaza de primeras, sin embargo, con la natural de Avent no me ha pasado. También se agradece que la clasificación de dichas tetinas sea mas intuitiva y clara, con números directamente fáciles de localizar. Recomendaría el producto a padres que como yo, les interesa mantener la lactancia materna y necesiten de manera puntual usar un bibe (bien si se hace lactancia mixta), que no tengan miedo de usar este modelo de Avent, dado que no crea confusión pezon-tetina