Descontinuado
Dos piezas
Flujo rápido
6m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
4.7
de 5
28
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
yanisienta
31/08/2020
México
Empleado de Philips
Cumple correctamente
[Employee of philipsglobal] Marca recomendada de hace muchos años, a mi bebé no le causó ningún problema, el diseño y flujo me parecen adecuados.
Ventajas
flujo, diseño
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
Scarlett22
30/12/2021
España
Parte de la promoción
Muy natural semejante al pecho de la madre
Es una tetina muy buena y adaptable a las necesidades del bebé. Producto de calidad excelente.
Ventajas
Parece el pezón de la mamá
Contras
Quizás tendría que tener unas estrías para más agarre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
27/12/2021
España
Parte de la promoción
El mejor biberón que he usado
Excelente biberón, el bebé tiene una aceptación más rápida con la tetina, la forma también es muy buena. indicaría para todas las madres que utilizan el biberón a diario.
Ventajas
La tetina es excelente
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
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Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE