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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF045/27

4.6
| (41) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestra suave tetina estriada evita la contracción de esta y está diseñada para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • Dos piezas

  • Flujo variable

  • 3m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

41

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

03/03/2021

México

México

Muy buen producto

Me encanta todos los productos de la marca, son los mejores en calidad y comodidad aparte cuenta con un gran diseño y flexibilidad para los bebés.

Ventajas

La mejor calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina Natural

03/03/2021

México

México

Muy suaves

Las tetinas de avent son las mejores en suavidad y diseño flexible, muy buena marca.

Ventajas

Gran producto muy cómodo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural

25/02/2021

México

México

Maravilloso producto

Había probado con otras marcas, pero no le gustaban a mi hijo, no sé si es la textura, o el grosor, este desde el primer momento le agradó, es la tercera que le compro (lo cambio cada mes por higiene) y lo seguiré haciendo.

Ventajas

Excelente relación costo beneficio

Contras

A veces es complicado de encontrar en las tiendas

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE