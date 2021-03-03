Descontinuado
Dos piezas
Flujo variable
3m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
4.6
de 5
41
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
karlangas03
03/03/2021
México
Muy buen producto
Me encanta todos los productos de la marca, son los mejores en calidad y comodidad aparte cuenta con un gran diseño y flexibilidad para los bebés.
Ventajas
La mejor calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina Natural
karlangas03
03/03/2021
México
Muy suaves
Las tetinas de avent son las mejores en suavidad y diseño flexible, muy buena marca.
Ventajas
Gran producto muy cómodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Papá tranquilo
25/02/2021
México
Maravilloso producto
Había probado con otras marcas, pero no le gustaban a mi hijo, no sé si es la textura, o el grosor, este desde el primer momento le agradó, es la tercera que le compro (lo cambio cada mes por higiene) y lo seguiré haciendo.
Ventajas
Excelente relación costo beneficio
Contras
A veces es complicado de encontrar en las tiendas
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE