Descontinuado
SCF075/00
Diseñado para recién nacidos
Anatómico y libre de BPA
Volumen
0-2 m
Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a bocas y caras pequeñas. Su diseño ligero y sin anillos lo hace ideal para su uso como chupete inicial, y es adecuado para bebés de hasta 6 meses de edad. La forma y el tamaño de la tetina ayudan a su bebé a realizar una transición fácil a nuestras gamas de chupetes ultra air y ultra soft de Philips Avent, de modo que siempre se satisfagan sus necesidades naturales de succión.
Les preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra de Philips Avent.
Nuestras tetinas de silicona suave simétricas y anatómicas están diseñadas para un desarrollo bucal natural.
Opiniones
En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98% de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso