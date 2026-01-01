Chupete ligero para recién nacidos, seguro de usar hasta los 6 meses

Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a bocas y caras pequeñas. Su diseño ligero y sin anillos lo hace ideal para su uso como chupete inicial, y es adecuado para bebés de hasta 6 meses de edad. La forma y el tamaño de la tetina ayudan a su bebé a realizar una transición fácil a nuestras gamas de chupetes ultra air y ultra soft de Philips Avent, de modo que siempre se satisfagan sus necesidades naturales de succión.