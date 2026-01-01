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  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
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  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
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Descontinuado

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/00

Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
Tranquilidad y relajación desde el primer día. El chupete Philips Avent Ultra Start está diseñado para adaptarse a la boca pequeña de su recién nacido y se puede usar de forma segura hasta que cumpla los seis meses de edad. No importa quién esté cuidando al bebé, ¡la comodidad y el alivio están cerca!
Ver todos los beneficios

Pequeña y ligera para un ajuste perfecto

Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida

  • Diseñado para recién nacidos

  • Anatómico y libre de BPA

  • Volumen

  • 0-2 m

Chupete ligero para recién nacidos, seguro de usar hasta los 6 meses

Chupete ligero para recién nacidos, seguro de usar hasta los 6 meses

Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a bocas y caras pequeñas. Su diseño ligero y sin anillos lo hace ideal para su uso como chupete inicial, y es adecuado para bebés de hasta 6 meses de edad. La forma y el tamaño de la tetina ayudan a su bebé a realizar una transición fácil a nuestras gamas de chupetes ultra air y ultra soft de Philips Avent, de modo que siempre se satisfagan sus necesidades naturales de succión.

Aceptación de la tetina al 98%*

Aceptación de la tetina al 98%*

Les preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra de Philips Avent.

Ideal para un desarrollo bucal saludable

Ideal para un desarrollo bucal saludable

Nuestras tetinas de silicona suave simétricas y anatómicas están diseñadas para un desarrollo bucal natural.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98% de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso