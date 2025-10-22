Diseñado para recién nacidos
Anatómico y libre de BPA
Paquete de 2
0-2 m
Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a bocas y caras pequeñas. Su diseño ligero y sin anillos lo hace ideal para su uso como chupete inicial, y es adecuado para bebés de hasta 6 meses de edad. La forma y el tamaño de la tetina ayudan a su bebé a realizar una transición fácil a nuestras gamas de chupetes ultra air y ultra soft de Philips Avent, de modo que siempre se satisfagan sus necesidades naturales de succión.
Les preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra de Philips Avent.
Nuestras tetinas de silicona suave simétricas y anatómicas están diseñadas para un desarrollo bucal natural.
4.8
de 5
68
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Roro97tren
22/10/2025
España
Parte de la promoción
El producto me ha encantado
Lo recomiendo por su diseño simétrico y su tetina de silicona suave, que se adapta bien a la boca del bebé. Es fácil de limpiar y esterilizar, lo que garantiza una buena higiene. Este chupete ayuda a calmar a los bebés y su diseño ergonómico evita molestias en la piel sensible.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Debid
22/10/2025
España
Parte de la promoción
Magníficos chupetes para el inicio
Los chupetes "ultra smart nighttime de 0-2m" vienen en una caja con precinto de seguridad. Dando ese plus de tranquilidad de saber que nadie los ha tocado antes de su compra. Respecto al propio embalaje, sirve como trasportín para llevar los chupetes pero también es un esterilizador para microondas. El propio recipiente indica la cantidad de 0.25 ml/0.9 Oz (también marcado con una rayita por si no tienes medidor), 3 minutos a 750-1000 W de potencia y tienes que dejarlo reposar 5 minutos. Esto es una maravilla, ya que si no estas en casa puedes esterilizarlo sin miedo. Al tener la fluorescencia, ayuda mucho a la búsqueda nocturna en la cuna. Una pega que no me ha gustado, pero tampoco es imprescindible, es que no tiene el asa típica de algunos chupetes para su mejor agarre y poder engancharlo a la ropa. Tanto la tetina ergonómica y pequeñita, se ajusta perfectamente a un recién nacido.
Ventajas
Su adaptación a la boca del bebe
Contras
No tener asa para un mejor agarre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Pite
21/10/2025
España
Parte de la promoción
Buen producto
Lo recomiendo ya que para la noche se ve perfecto si lo pierde
Ventajas
El agarre y el brillo en la oscuridad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98% de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso