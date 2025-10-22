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Avent Pacifierultra start

SCF076/07

4.8

| (68) Opiniones | 98% ha recomendado este producto

Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida

Tranquilidad desde el principio. Los chupetes Ultra Start Philips Avent están diseñados para adaptarse a la boca del recién nacido y pueden usarse de forma segura hasta los 6 meses. La comodidad y el alivio están siempre cerca, sin importar quién esté cuidando al bebé. Ahora con un 80% de materiales de origen vegetal*.

Ver todos los beneficios

Pequeña y ligera para un ajuste perfecto

Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida

  • Diseñado para recién nacidos

  • Sin BPA

  • Paquete de 1, 80 % de materiales de origen vegetal

  • 0-2 m

El ajuste perfecto para pequeñas bocas

El ajuste perfecto para pequeñas bocas

Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a bocas y caras pequeñas. Su diseño ligero y sin anillos lo hace ideal para su uso como chupete inicial, y es adecuado para bebés de hasta 6 meses de edad. La forma y el tamaño de la tetina ayudan a su bebé a realizar una transición fácil a nuestras gamas de chupetes Ultra Air y Ultra Soft de Philips Avent, de modo que siempre se satisfagan sus necesidades naturales de succión.

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

A los bebés les encanta, con un 98% de aceptación de las tetinas**

A los bebés les encanta, con un 98% de aceptación de las tetinas**

Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

68

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2
1

22/10/2025

España

España

El producto me ha encantado

Lo recomiendo por su diseño simétrico y su tetina de silicona suave, que se adapta bien a la boca del bebé. Es fácil de limpiar y esterilizar, lo que garantiza una buena higiene. Este chupete ayuda a calmar a los bebés y su diseño ergonómico evita molestias en la piel sensible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Date of Use 2025-09-22

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Date of Use 2025-09-22

22/10/2025

España

España

Magníficos chupetes para el inicio

Los chupetes "ultra smart nighttime de 0-2m" vienen en una caja con precinto de seguridad. Dando ese plus de tranquilidad de saber que nadie los ha tocado antes de su compra. Respecto al propio embalaje, sirve como trasportín para llevar los chupetes pero también es un esterilizador para microondas. El propio recipiente indica la cantidad de 0.25 ml/0.9 Oz (también marcado con una rayita por si no tienes medidor), 3 minutos a 750-1000 W de potencia y tienes que dejarlo reposar 5 minutos. Esto es una maravilla, ya que si no estas en casa puedes esterilizarlo sin miedo. Al tener la fluorescencia, ayuda mucho a la búsqueda nocturna en la cuna. Una pega que no me ha gustado, pero tampoco es imprescindible, es que no tiene el asa típica de algunos chupetes para su mejor agarre y poder engancharlo a la ropa. Tanto la tetina ergonómica y pequeñita, se ajusta perfectamente a un recién nacido.

Ventajas

Su adaptación a la boca del bebe

Contras

No tener asa para un mejor agarre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Date of Use 2025-09-22

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Date of Use 2025-09-22

21/10/2025

España

España

Buen producto

Lo recomiendo ya que para la noche se ve perfecto si lo pierde

Ventajas

El agarre y el brillo en la oscuridad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Date of Use 2024-09-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Date of Use 2024-09-21

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Avisos legales

  1. Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).

  2. En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98% de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).

  3. En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.

  4. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso.