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  • Permite que la piel de su bebé respire
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Philips Avent ultra airchupete

SCF080/07

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios

Orificios de aire extragrandes para una relajación más cómoda

Permite que la piel de su bebé respire

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 2

  • 6 a 18 meses

Permitamos que la piel de su bebé respire

Permitamos que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.

Amado por bebés en todo el mundo.*

Amado por bebés en todo el mundo.*

Preguntamos a las mamás cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98 % afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

08/11/2020

México

México

Me encantan

Me encantan y a mi bebé también son los mejores en todos sus productos

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

23/10/2020

México

México

Los chupones de exelente calidad!!

Nos encantaron los chupones, mi bebé fueron los únicos que agarro y le encanta, nos gusta la variedad de colores y diseños que tienen y que se van adaptando según los meses

Ventajas

Favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

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29/07/2020

México

México

Exelente producto

Es un producto altamente recomendable ya que es perfecto para el bebe, lo use con mi otro bebe hace ocho años y ahora con mi bb de un mes, quede encantada con todos sus productos.

Ventajas

Exelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

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Avisos legales

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso