Permite que la piel de su bebé respire
6 a 18 meses
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 1
Los orificios de aire extra grandes ventilan suavemente la piel del bebé y la mantienen suave y seca.
La colección ultra air siempre está a la moda. Sus diseños brillantes y coloridos le permiten a usted y a su bebé divertirse probando los estilos más recientes.
El chupete ultra air está diseñado para que se sienta ligero y cómodo, incluida su tetina sedosa.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
08/11/2020
México
Me encantan
Me encantan y a mi bebé también son los mejores en todos sus productos
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
23/10/2020
México
Los chupones de exelente calidad!!
Nos encantaron los chupones, mi bebé fueron los únicos que agarro y le encanta, nos gusta la variedad de colores y diseños que tienen y que se van adaptando según los meses
Ventajas
Favor
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Emanx
29/07/2020
México
Exelente producto
Es un producto altamente recomendable ya que es perfecto para el bebe, lo use con mi otro bebe hace ocho años y ahora con mi bb de un mes, quede encantada con todos sus productos.
Ventajas
Exelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Las pruebas de consumidores de EE. UU. de 2016-2017 muestran una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98 % que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso
Marca global de chupetes número 1