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  • Permite que la piel de su bebé respire
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Nuevo

Philips Avent Pacifierultra air

SCF086/11

4.8

| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto

Permite que la piel de su bebé respire

Suave y transpirable gracias a sus grandes orificios de ventilación. 9 de cada 10 padres coinciden en que los chupetes ultra air de Philips Avent son cómodos para su bebé**. El alivio reconfortante siempre está al alcance, sin importar quién cuide al bebé. Ahora, con un 80 % de materiales de origen vegetal.*

Ver todos los beneficios

Orificios de aire extragrandes para una relajación más cómoda

Permite que la piel de su bebé respire

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • Sin BPA

  • Paquete de 1, 80 % de materiales de origen vegetal*

  • 6 a 18 meses

Los orificios de ventilación grandes permiten que la piel del bebé respire

Los orificios de ventilación grandes permiten que la piel del bebé respire

Los orificios del escudo permiten que la piel de tu bebé respire y se mantenga más seca, para brindarle el máximo confort.

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

A los bebés les encanta, con un 98 % de aceptación de las tetinas**

A los bebés les encanta, con un 98 % de aceptación de las tetinas**

Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

08/11/2020

México

México

Me encantan

Me encantan y a mi bebé también son los mejores en todos sus productos

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Date of Use 2020-05-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Date of Use 2020-05-07

23/10/2020

México

México

Los chupones de exelente calidad!!

Nos encantaron los chupones, mi bebé fueron los únicos que agarro y le encanta, nos gusta la variedad de colores y diseños que tienen y que se van adaptando según los meses

Ventajas

Favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Date of Use 2019-09-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Date of Use 2019-09-23

29/07/2020

México

México

Exelente producto

Es un producto altamente recomendable ya que es perfecto para el bebe, lo use con mi otro bebe hace ocho años y ahora con mi bb de un mes, quede encantada con todos sus productos.

Ventajas

Exelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Date of Use 2019-06-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Date of Use 2019-06-29

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Avisos legales

  1. Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).

  2. Basado en los resultados de una prueba realizada con consumidores estadounidenses en 2023 (n = 201).

  3. En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).

  4. En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.

  5. Por razones de higiene, reemplaza los chupetes después de 4 semanas de uso