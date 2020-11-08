Permite que la piel de su bebé respire
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 1
Entre 0 y 6 meses
Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
08/11/2020
México
Me encantan
Me encantan y a mi bebé también son los mejores en todos sus productos
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
23/10/2020
México
Los chupones de exelente calidad!!
Nos encantaron los chupones, mi bebé fueron los únicos que agarro y le encanta, nos gusta la variedad de colores y diseños que tienen y que se van adaptando según los meses
Ventajas
Favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Emanx
29/07/2020
México
Exelente producto
Es un producto altamente recomendable ya que es perfecto para el bebe, lo use con mi otro bebe hace ocho años y ahora con mi bb de un mes, quede encantada con todos sus productos.
Ventajas
Exelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso