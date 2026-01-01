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  • Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé
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  • Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé
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  • Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé

Philips Avent ultra softChupete

SCF091/00

Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé
Cuide la piel sensible de su bebé con el chupete ultra soft de Philips Avent. Nuestra cubierta flexible y súper suave* se adapta a las curvas de las mejillas de su bebé, por lo que deja menos marcas e irritación en la piel.
Ver todos los beneficios

Para menos marcas e irritación en la piel

Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé

  • Ultrasuave y flexible

  • Anatómicos y libres de BPA

  • Paquete de 1

  • 0-6M

Protección suave y flexible

Protección suave y flexible

La piel del bebé necesita un cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales de la cara del bebé. El pequeño tendrá menos marcas en la piel y menos irritación en sus mejillas.

Aceptación de la tetina al 98%*

Aceptación de la tetina al 98%*

Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Protector redondeado

Protector redondeado

Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas del bebé para lograr una mayor suavidad en la piel.

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Avisos legales

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso