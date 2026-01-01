SCF091/00
Ultrasuave y flexible
Anatómicos y libres de BPA
Paquete de 1
0-6M
La piel del bebé necesita un cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales de la cara del bebé. El pequeño tendrá menos marcas en la piel y menos irritación en sus mejillas.
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas del bebé para lograr una mayor suavidad en la piel.
Opiniones
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso