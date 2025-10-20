Ultrasuave y flexible
Anatómicos y libres de BPA
Paquete de 4
0-6M
La piel del bebé necesita un cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales de la cara del bebé. El pequeño tendrá menos marcas en la piel y menos irritación en sus mejillas.
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas del bebé para lograr una mayor suavidad en la piel.
4.8
de 5
129
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
Trunks
20/10/2025
España
Parte de la promoción
Relajación
Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable
Ventajas
Materiales de fabricación
Contras
Que se acostumbre y no lo suelte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Jokerauditore
15/10/2025
España
Parte de la promoción
Chupete fantástico
Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera
Ventajas
La ergonomía del chupete
Contras
La tetilla cuando se limpia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Javirc
11/10/2025
España
Parte de la promoción
Lo que dice lo cumple
Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.
Ventajas
Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.
Contras
Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso