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Descontinuado

Philips AventAsas de entrenamiento para vasos

SCF142/00

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Para beber sin ayuda
Las asas de entrenamiento se ajustan a los biberones y vasos Philips Avent, y son ideales para que su hijo aprenda a tomar solo en cada etapa del crecimiento. Las asas son fáciles de colocar y quitar, por lo que los vasos se pueden usar con o sin estas. Disponibles en color verde y naranja.
Ver todos los beneficios

Asas para vasos que se extraen fácilmente

Para beber sin ayuda

Diseño contorneado

Fácil de sujetar

Fáciles de colocar y sacar

Los vasos pueden usarse con o sin las asas

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son compatibles, a excepción de los biberones de vidrio y los vasos para niños más grandes, por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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27/01/2011

España

España

No me gustan los colores, auqneu esta es una valoración personal. Además, creo que el diseño de las asas no se adecua a las manos de un bebé. En mi opinión, las asas deberían ser más gruesas y redondeadas, evitando las aristas.

Esta reseña se realizó para SCF142/00 Trainer handles for cup

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