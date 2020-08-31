Descontinuado
Accesorios para biberones
Este cepillo para biberón y tetina se produce íntegramente en base a materiales libres de BPA
El cepillo con cabezal arqueado y mango moldeado ofrece una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todos los biberones de cuello ancho, tetinas y productos de alimentación.
El cepillo para biberones y tetinas se puede limpiar en el lavavajillas.
4.4
de 5
15
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
yanisienta
31/08/2020
México
Empleado de Philips
Muy funcional!
[Employee of philipsglobal] Me gustó el cepillo porque es suave y firme en la justa medida. Su curvatira ayuda al acceso a cualquier parte del biberón y su punta también sirve para lavar las mamilas.
Ventajas
alcanza todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Sí, recomiendo este producto
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PledesmA
26/04/2016
España
Muy util
Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Sí, recomiendo este producto
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littlelove
20/12/2013
España
muy bueno
este cepillo me lo regalaron cuando nació mi hija, llevo usándolo un año y esta perfecto, sigue limpiando igual de bien que el primer día. Lo mejor es la parte para poder lavar las tetinas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.