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Descontinuado

Philips AventCepillo para biberones y tetinas

SCF145/07

4.4
| (15) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Limpieza y cuidado fáciles para la alimentación de bebés
El cepillo para biberones Philips Avent tiene un cabezal de cepillado curvo especialmente diseñado y la punta del mango está moldeada para limpiar de manera eficaz todo tipo de biberones, tetinas y accesorios de alimentación. Las cerdas durables de alta densidad limpian de manera segura sin rayar.
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Cepillo de limpieza Avent

Limpieza y cuidado fáciles para la alimentación de bebés

  • Accesorios para biberones

Este cepillo para biberón y tetina no contiene BPA*

Este cepillo para biberón y tetina no contiene BPA*

Este cepillo para biberón y tetina se produce íntegramente en base a materiales libres de BPA

Cepillo para biberones con cabezal curvo del cepillo para una limpieza más fácil

Cepillo para biberones con cabezal curvo del cepillo para una limpieza más fácil

El cepillo con cabezal arqueado y mango moldeado ofrece una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todos los biberones de cuello ancho, tetinas y productos de alimentación.

Apto para lavavajillas

El cepillo para biberones y tetinas se puede limpiar en el lavavajillas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 5

15

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

3
2

31/08/2020

México

México

Empleado de Philips

Muy funcional!

[Employee of philipsglobal] Me gustó el cepillo porque es suave y firme en la justa medida. Su curvatira ayuda al acceso a cualquier parte del biberón y su punta también sirve para lavar las mamilas.

Ventajas

alcanza todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

26/04/2016

España

España

Muy util

Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

20/12/2013

España

España

muy bueno

este cepillo me lo regalaron cuando nació mi hija, llevo usándolo un año y esta perfecto, sigue limpiando igual de bien que el primer día. Lo mejor es la parte para poder lavar las tetinas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

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  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 