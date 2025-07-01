Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Avent Boquillas blandas
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF146/02
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Todas (4)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?