Descontinuado
Para una comodidad esencial
0-6m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
Es fácil mantener la limpieza de los soothies y chupetes de su pequeño: basta con ponerlos en el esterilizador o sumergirlos en agua hirviendo.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
4.4
de 5
34
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Ale16
13/08/2018
México
Excelente diseño
A mi bebé le gusto mucho este chupete, intente con chupetes tradicionales y otros con formas "anatómicas" y este fue el único que le gusti
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF182/12 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF182/12 Chupete Classic
Dani2017
16/07/2017
España
Muy contenta! El peque no lo suelta
[Employee of philipsglobal] La primera noche que lo probó el peque no lo soltó. Parece que se siente muy cómodo con el. Además su limpieza es muy sencilla.Producto muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Luar
11/07/2017
España
PHILIPS AVENT NUNCA FALLA
[Employee of philipsglobal] Sin duda me decidi a probar el producto, ya que solamente mi hijo acepta los chupetes de avent, y sin dudarlo acepto el chupete sin problemas. Que lleven tapa los hace muy practicos y la tetina de silicona ortodóntica me hace estar tranquilo en el desarrollo de los dientes de mi hijo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Fabricante del año 2014
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012