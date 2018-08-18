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  • Trate la piel delicada con la comodidad del aire
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Descontinuado

Philips AventChupones Freeflow

SCF172/12

4.5
| (29) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
Trate la piel delicada con la comodidad del aire
Permita que la piel de su pequeño respire con el chupete Freeflow de Philips Avent. El disco cuenta con seis orificios de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, ya que está diseñado para reducir la irritación de la piel. Nuestra tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal natural de su bebé.
Ver todos los beneficios

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel respire

Trate la piel delicada con la comodidad del aire

  • Calma con la comodidad del aire

  • 0-6m

  • Anatómicos y sin BPA

  • 1 unidad

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel de su bebé respire

La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

29

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2

18/08/2018

México

México

Muy práctico. Ayuda a dormir a mi bebé

Una buena opción para poder tranquilizar a mi bebé.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/02 Freeflow pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/02 Freeflow pacifiers

20/11/2016

España

España

chupetes con ventilación

Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers

17/11/2016

España

España

Precioso

Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers

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Avisos legales

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012

  5. Fabricante del año 2014