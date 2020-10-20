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Philips Avent Chupones Freeflow
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF172/18
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Manual del usuario
Important Information Manual
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?