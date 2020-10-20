Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Avent Chupete nocturno
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF176/18
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Manual del usuario
Todas (9)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?
Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent