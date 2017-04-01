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  • Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir
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Descontinuado

Philips AventChupete nocturno

SCF176/22

4.2
| (5) Opiniones | 80% ha recomendado este producto
Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir
Tranquilice a su bebé a la hora de dormir con el chupete Classic Night Time de Philips Avent. Gracias al mango que brilla en la oscuridad, puede encontrarlo con facilidad en la noche. Mientras duerme, nuestra tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal natural de su bebé.
Ver todos los beneficios

Mango exclusivo que brilla en la oscuridad

Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir

  • Con mango que brilla en la oscuridad

  • 6-18m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Encuentre el mango que brilla en la oscuridad más fácilmente a la hora de dormir

Encuentre el mango que brilla en la oscuridad más fácilmente a la hora de dormir

Sabemos que es importante que su pequeño se vuelva a dormir. Nuestro brillo único en el mango oscuro lo ayuda a encontrar este chupete sin tener que encender las luces.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

5

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

4
3
2

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/24 Chupete nocturno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/24 Chupete nocturno

11/12/2013

España

España

El mejor

Me costó mucho que mi hija quisiera chupete, intente con varias marcas y formas y no habia manera hasta que probe con los de esta marca y por fin!!! Mi pequeñaja me empezo a dar un poco de descanso por la noche, lo aceptó a la primera y, cuando durmiendo se le cae y se despierta no me hace falta encender la luz y andar buscandolo por la cuna, se ve perfectamente en la oscuridad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno

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Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno

16/10/2017

Chile

Chile

Los preferidos

[Employee of philipsglobal] Mi enano ya tiene 16 meses, y recién al año empezó a usar chupetes. Le hemos comprado varios, y al resto los tira y solo se queda con estos... tal es así que los tiene repetidos, porque no hemos encontrado del mismo tamaño y modelo, pero con diferentes motivos para poder identificarlos (porque él anda por todos lados y los va dejando en cualquier parte).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno

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Avisos legales

  1. Exponga a la luz los mangos que brillan en la oscuridad antes de usar.

  2. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  3. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  5. Fabricante del año 2014