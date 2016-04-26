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  • Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir
  • Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir
  • Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir
  • Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir
  • Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir
  • Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir

Descontinuado

Philips AventChupete nocturno

SCF176/28

4.6
| (11) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir
Tranquilice a su bebé a la hora de dormir con el chupete Classic Night Time de Philips Avent. Gracias al mango que brilla en la oscuridad, puede encontrarlo con facilidad en la noche. Mientras duerme, nuestra tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal natural de su bebé.
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Mango exclusivo que brilla en la oscuridad

Efecto tranquilizante conveniente a la hora de dormir

  • Con mango que brilla en la oscuridad

  • 0-6m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Encuentre el mango que brilla en la oscuridad más fácilmente a la hora de dormir

Encuentre el mango que brilla en la oscuridad más fácilmente a la hora de dormir

Sabemos que es importante que su pequeño se vuelva a dormir. Nuestro brillo único en el mango oscuro lo ayuda a encontrar este chupete sin tener que encender las luces.*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 5

11

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

26/04/2016

España

España

Perfectos

Se ven bien en la oscuridad. Tamaño perfecto y de un buen material Mi niña ha cambiado de otra marca a los chupetes de avent y enseguida los acepto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno

04/12/2013

España

España

genial

elige estos chupetes para mi peque cuando nació,todo un acierto,por una parte no tuve ningun problema para compaginarlo con la lactancia materna y por otra parte resultaba genial que se iluminara y pudiera encontrarlo cuando se le caía sin tener que dar la luz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno

10/08/2020

Argentina

Argentina

Producto realmente pensado para bebes felices

Este chupete es súper cómodo a la hora de dormir al bebé, se encuentra fácilmente en una habitación llena de juguetes por todos lados y la tetina es ideal para que el sueño del bebé sea placentero. Mi bebé lo adora y no puede dormirse sin él, de hecho me ayudó muchísimo en el período del destete nocturno.

Ventajas

El mango que brilla en la oscuridad

Contras

Pocos diseños disponibles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/28 Chupete nocturno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/28 Chupete nocturno

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Avisos legales

  1. Exponga a la luz los mangos que brillan en la oscuridad antes de usar.

  2. Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012

  3. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  4. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  5. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  6. Fabricante del año 2014