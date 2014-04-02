Descontinuado
6-18m
Avanzada tetina anatómica con alas exclusivas que minimiza la presión en las encías y favorece el desarrollo bucal. Las alas hacen que la tetina sea más ancha, de manera que la presión causada por la succión del bebé se distribuye de forma más uniforme, por lo que se aplica menos presión en cada diente.
La forma de la tetina permite que la lengua del bebé permanezca en su posición natural.
Mantiene las tetinas esterilizadas y limpias.
4.7
de 5
9
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
Manzanita
02/04/2014
España
El chupete favorito de mi hijo
Desde el principio ha sido el chupete favorito de mi hijo y ha probado muchos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados
Natiii
24/04/2018
Argentina
Chupete
Me gustaría que estuviera más a la venta ya que mi bebé lo usa y me cuesta muchísimo encontrarlos a la venta! Gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/14 Advanced orthodontic pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/14 Advanced orthodontic pacifiers
Elayn
27/01/2018
Argentina
Excelente
Mi hija uso desde 0 a 18 meses y su dentadura está espectacular ni una deformidad y la ayudo mucho en el sentido de succión!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic pacifiers
No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.