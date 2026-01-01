SCF192/30
Diseño de silicona de una pieza
De 3 a 18 meses
Sin BPA
Paquete de 2
Está diseñado para satisfacer el reflejo de succión natural del bebé a fin de tranquilizarse entre las tomas de leche, a la vez que favorece el desarrollo oral desde el primer día. Cada succión también motiva al bebé a usar los músculos de la boca necesarios para un desarrollo saludable del habla.
Soothie entrena gradualmente los músculos que los bebés necesitan para beber, lo que facilita la transición en el agarre y la toma de leche. La tetina, redondeada al igual que el pezón de la madre, también reduce la confusión entre estos de manera tal que pueda amamantar y dar el chupete sin problemas.
Diseñado especialmente para bebés de entre 3 y 18 meses, Soothie está fabricado completamente con silicona de grado médico. Su diseño de una sola pieza cumple con las pautas de la American Academy of Pediatrics.**
Opiniones
de las madres que conocen Soothie, según una prueba para consumidores de EE. UU. realizada en 2023 (n = 477)
La American Academy of Pediatrics recomienda comprar chupetes cuyas partes no se puedan separar. Los chupetes moldeados de una sola pieza sólida de plástico son particularmente seguros. (Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5, 7.ª ed. 2019, de American Academy of Pediatrics, Tanya Remer Altmann y David L. Hill, New York: Bantam Books).
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso
Todos nuestros Soothies tienen la misma forma de tetina y son diseños de una sola pieza, además de contar con una variedad de formas de protección, incluidas las que se distribuyen en hospitales de EE. UU.