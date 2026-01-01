Favorece la necesidad de succión natural del bebé

Calma suavemente los dientes y las encías en desarrollo del bebé, a la vez que favorece los músculos que necesitan para beber y hablar. Con la confianza del 92% de las mamás*, su exclusivo diseño de una sola pieza que se puede tomar con los dedos promueve un vínculo más sólido, sin importar quién cuida del bebé.