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Favorece la necesidad de succión natural del bebé
Calma suavemente los dientes y las encías en desarrollo del bebé, a la vez que favorece los músculos que necesitan para beber y hablar. Con la confianza del 92% de las mamás¹, su exclusivo diseño de una sola pieza que se puede tomar con los dedos promueve un vínculo más sólido, sin importar quién cuida del bebé.
Diseño de silicona de una pieza
De 3 a 18 meses
Sin BPA
Paquete de 4
Soothie entrena gradualmente los músculos que los bebés necesitan para beber, lo que facilita la transición en el agarre y la toma de leche. La tetina, redondeada al igual que el pezón de la madre, también reduce la confusión entre estos de manera tal que pueda amamantar y dar el chupete sin problemas.
Diseñado especialmente para bebés mayores de entre 3 y 18 meses, Soothie está fabricado completamente con silicona de grado médico. Su diseño de una sola pieza cumple con las pautas de la American Academy of Pediatrics.**
El diseño de una sola pieza garantiza que las bacterias no se puedan ocultar. Soothie es apto para métodos de esterilización de nivel hospitalario, por lo que es muy duradero y seguro. Para mayor higiene, simplemente utilice el esterilizador o sumérjalo en agua hirviendo.***
Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones
de las madres que conocen Soothie, según una prueba para consumidores de EE. UU. realizada en 2023 (n = 477)
La American Academy of Pediatrics recomienda comprar chupetes cuyas partes no se puedan separar. Los chupetes moldeados de una sola pieza sólida de plástico son particularmente seguros. (Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5, 7.ª ed. 2019, de American Academy of Pediatrics, Tanya Remer Altmann y David L. Hill, New York: Bantam Books).
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso