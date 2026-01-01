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Philips Avent Super SoothieChupete

SCF192/81

Favorece la necesidad de succión natural del bebé

Calma suavemente los dientes y las encías en desarrollo del bebé, a la vez que favorece los músculos que necesitan para beber y hablar. Con la confianza del 92% de las mamás¹, su exclusivo diseño de una sola pieza que se puede tomar con los dedos promueve un vínculo más sólido, sin importar quién cuida del bebé.

Ver todos los beneficios

Diseñada para un desarrollo bucal natural

Favorece la necesidad de succión natural del bebé

  • Diseño de silicona de una pieza

  • De 3 a 18 meses

  • Sin BPA

  • Paquete de 4

Ayuda a establecer rutinas de alimentación

Ayuda a establecer rutinas de alimentación

Soothie entrena gradualmente los músculos que los bebés necesitan para beber, lo que facilita la transición en el agarre y la toma de leche. La tetina, redondeada al igual que el pezón de la madre, también reduce la confusión entre estos de manera tal que pueda amamantar y dar el chupete sin problemas.

Diseño de una pieza, fabricado en un 100% con silicona de uso médico

Diseño de una pieza, fabricado en un 100% con silicona de uso médico

Diseñado especialmente para bebés mayores de entre 3 y 18 meses, Soothie está fabricado completamente con silicona de grado médico. Su diseño de una sola pieza cumple con las pautas de la American Academy of Pediatrics.**

Más fácil de limpiar y más seguro de usar

Más fácil de limpiar y más seguro de usar

El diseño de una sola pieza garantiza que las bacterias no se puedan ocultar. Soothie es apto para métodos de esterilización de nivel hospitalario, por lo que es muy duradero y seguro. Para mayor higiene, simplemente utilice el esterilizador o sumérjalo en agua hirviendo.***

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. de las madres que conocen Soothie, según una prueba para consumidores de EE. UU. realizada en 2023 (n = 477)

  2. La American Academy of Pediatrics recomienda comprar chupetes cuyas partes no se puedan separar. Los chupetes moldeados de una sola pieza sólida de plástico son particularmente seguros. (Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5, 7.ª ed. 2019, de American Academy of Pediatrics, Tanya Remer Altmann y David L. Hill, New York: Bantam Books).

  3. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso