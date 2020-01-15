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Descontinuado

Philips AventChupete Soothie Shapes

SCF194/02

4.5
| (8) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Promueve el amamantamiento y el fortalecimiento de lazos
El chupete Soothie Shapes de Philips Avent brinda otra manera de estrechar lazos con su bebé, ya que nuestro diseño exclusivo de una pieza le permite entregar la comodidad de su dedo. Soothie Shapes, fabricado con silicona de tipo médico, es fácil de limpiar.
Ver todos los beneficios

Silicona flexible de tipo médico

Promueve el amamantamiento y el fortalecimiento de lazos

  • Diseño de silicona de una pieza

  • 0-3m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Distribuido en hospitales de los Estados Unidos

Distribuido en hospitales de los Estados Unidos

Dado que los profesionales del área de la salud confían en los chupetes Soothie para calmar a los recién nacidos, estos chupetes se distribuyen en hospitales de los Estados Unidos*.

Su diseño exclusivo permite el fortalecimiento de lazos

Su diseño exclusivo permite el fortalecimiento de lazos

Soothie Shapes es un poco diferente a nuestros otros chupetes. Su forma exclusiva le permite colocar su dedo en la tetina para ayudar a su bebé a succionar y así estrechar lazos con su pequeño.

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

8

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/01/2020

México

México

Me encantan estos chupones y mi bebé los adora

Son muy lindos estéticamente hablando Excelente tamaño de la mamila y del diseño exterior

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/01 Chupete Soothie Shapes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/01 Chupete Soothie Shapes

31/07/2021

España

España

¡Me encanta!

Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.

Ventajas

Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.

Contras

Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

26/02/2020

Chile

Chile

Es perfecto desde el primer dia

Desde la clínica comenzamos a utilizarlo, cuando nos dieron el alta nos llevaron los chupetitos que por meses guardamos para ese dia tan esperado como la llegada de mi bebe, su diseño es realmente comodo desde el primer dia

Ventajas

Excelente diseño

Contras

Solo agregaría una tirita para colgarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/01 Chupete Soothie Shapes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF194/01 Chupete Soothie Shapes

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Avisos legales

  1. Este chupete tiene la misma forma de tetina y es del mismo material que el modelo estadounidense, pero la forma del disco es diferente.

  2. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  3. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento