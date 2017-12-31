Descontinuado
Para una comodidad esencial
0-6m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Lukd
31/12/2017
Argentina
Muy buena carateristica y calidad material
Muy buun producto se adapta exelente alaboca del bb..y material muy resistente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF195/01 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF195/01 Chupete Classic
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014