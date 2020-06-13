Descontinuado
Prepárese para la lactancia materna
El kit de productos básicos para la lactancia de Philips Avent le ayuda durante los primeros días de lactancia.
Cuidado de las mamas
Para que se mantenga seca y cómoda durante el día.
Diseñados especialmente para una absorción y comodidad extra durante la noche.
Uso en caliente para estimular el flujo de leche del pecho - Uso en frío para suavizar y calmar - Incluye fundas extrasuaves para mayor comodidad
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
13/06/2020
Chile
Son excelentes y muy importantes
Fueron de gran ayuda al comienzo de todo el proceso de lactancia, creo que es lo más duro al principio y me ayudaron mucho para que sanara mi pezon, con la cremita y principalmente el recoge leche ya que ayudaba a tener mi pezon protegido, al igual que los absorbentes y lo mejor de todo que son lavables, me encantan y son lo mejor en la ayuda del proceso más duro al principio que es la lactancia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF257/00 Kit básico para el cuidado del pecho
Fecha de uso 2019-12-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF257/00 Kit básico para el cuidado del pecho
Fecha de uso 2019-12-12
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.