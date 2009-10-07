Descontinuado
La esterilización es fundamental para proteger a su bebé de ciertas bacterias nocivas de la leche hasta que su sistema inmune se fortalezca. El esterilizador Philips Avent utiliza el método de esterilización con vapor de los hospitales: una técnica rápida, fácil, eficaz y sin químicos.
El esterilizador para microondas tiene sujetadores laterales para mayor seguridad, porque evitan que se derrame agua caliente cuando saca el esterilizador del microondas. Además, se mantienen fríos para que pueda tocar el esterilizador sin quemarse.
Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.
4.9
de 5
10
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
mariaal
07/10/2009
España
seguro,sencillo y economico
Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer
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Majo83
11/08/2020
Argentina
Muy bueno
Me lo recomendó una amiga! Me pareció Súper práctico! Fácil de usar!
Ventajas
La fácil y rápido de su uso
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
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AnitaCtes
10/08/2020
Argentina
Es genial
La verdad es que lo uso todos los días. Es super práctico, lo podés llevar a donde quieras ya que es para microondas y hoy en día, que casa no tiene microondas? Esteriliza todas las mamaderas a la vez, lo llevo a la casa de mamá cuando sé que voy a estar mucho tiempo, la verdad estoy muy contante de haberlo elegido sobre otras opciones
Ventajas
Practicidad
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
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