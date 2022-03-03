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  • Esterilice fácilmente, en cualquier lugar
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Philips AventEsterilizador para microondas

SCF281/02

4.8
| (95) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
Esterilice fácilmente, en cualquier lugar
Esterilice los biberones y accesorios de su bebé de forma rápida y segura donde sea que esté. Nuestro diseño portátil es lo suficientemente ligero para llevarlo con usted y, al mismo tiempo, tiene capacidad para 4 biberones y accesorios
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Para usar dentro o fuera de casa

Esterilice fácilmente, en cualquier lugar

  • Mata el 99,9 % de los gérmenes dañinos

  • Esteriliza en 2 minutos

  • Caben 4 biberones Philips Avent

  • Se adapta a la mayoría de los microondas.

Esteriliza biberones de cuello estándar y de cuello ancho.

Esteriliza biberones de cuello estándar y de cuello ancho.

El esterilizador esteriliza biberones de cuello estándar y de cuello ancho. Se pueden esterilizar hasta 4 biberones Philips Avent a la vez.

Esteriliza sacaleches, chupetes, cubiertos y biberones.

El esterilizador se puede utilizar para esterilizar sacaleches, chupetes, cubiertos y otros productos, así como también biberones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

95

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

1

03/03/2022

México

México

Muy buen producto, error en el empaque

100% recomendado. Lo que encontré fue que en la caja donde puedes consultar cuanto tiempo tarda para esterilizar.. resulta EN: 2 minutos a 1200 - 1850 W Los demás idiomas: 22 minutos a 1200 - 1850 W

Ventajas

Práctico, ahorras agua en lugar de hervir los biberones

Contras

Todo bien

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador para microondas

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador para microondas

19/11/2021

España

España

Esterilizador de vapor para microondas

Parece prudente que compararía este esterilizador con una cubierta de domo para el microondas. Tiene una forma muy similar. Hay tres piezas principales en el esterilizador. Hay un recipiente poco profundo para contener el agua, una rejilla y la cúpula superior con un mecanismo de bloqueo. Todo es de plástico y encaja como era de esperar. El funcionamiento es tan sencillo como la configuración. Es simplemente determinar cuántos vatios tiene su microondas para determinar la duración de la cocción y luego agregar agua. La duración del tiempo de esterilización se encuentra en el folleto adjunto. Para añadir agua hay incluso un vasito de plástico con medidas en el lateral. El agua va al fondo y luego los juguetes o botellas pueden ir a la rejilla. Utilizo muchos de los mordedores de silicona, incluidos los collares, así que uso el mío para eso. Naturalmente, hace calor una vez finalizada la calefacción. El kit también viene con un pequeño juego de pinzas de plástico para quitar los juguetes o chupetes una vez hecho. Personalmente, no suelo tener tanta prisa, así que dejo que el mío se enfríe un poco y luego solo los manejo. Luego puedo dejar que se seque en la rejilla o en un paño de cocina limpio. He hecho ambas cosas. Esto hace que la esterilización sea simple y rápida. No tengo que esperar a que hierva el agua. Tampoco tengo que sentarme allí mirando la olla y agregar / eliminar elementos. Como madre ocupada, este es un producto funcional que es muy importante tener a mano. No podría ser más simple y el aparato definitivamente elimina los gérmenes.

Ventajas

muy como de usar y de limpiar

Contras

es aparatoso en cuanto a guardarlo cuando no se usa,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador para microondas

14/11/2021

España

España

Práctico y rápido. Un esterilizador fantástico.

El esterilizador me fue entregado para probarlo y después de su uso estoy encantada. Es excelente, fácil y cómodo de usar. Sin embargo, debes medir tu microondas de antemano, ya que es apto para un microondas de tamaño medio y grande. Caben hasta 4 botellas en la canasta, con sus respectivas tetinas y aros, además de un biberón pequeño de 150 ml con tetina y tapón a la vez o diversos chupetes. Es muy fácil de utilizar, y necesita muy poquita agua (unos 200 ml). En mi microondas lo pongo 6 minutos a 800 w, espero 2 minutos antes de abrirlo porque te puedes quemar con el vapor. Su limpieza también es muy sencilla, basta con pasar un paño húmedo para que quede todo limpio. Lo considero un producto imprescindible en un hogar con bebés.

Ventajas

Facilidad y rapidez de uso y limpieza con un resultado excelente

Contras

Las marcas de medida de la cantidad se borran con el uso, además hay que tener cuidado al abrirlo, y seguir las instrucciones de uso. Las cosas dentro se calientan mucho, si lo abres nada más terminar la esterilización te puedes incluso quemar con el vapor. Recomiendo esperar 2 minutos antes de abrirlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador para microondas

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Los resultados de las pruebas son proporcionados por un laboratorio de pruebas independiente.

  2. Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición