Parece prudente que compararía este esterilizador con una cubierta de domo para el microondas. Tiene una forma muy similar. Hay tres piezas principales en el esterilizador. Hay un recipiente poco profundo para contener el agua, una rejilla y la cúpula superior con un mecanismo de bloqueo. Todo es de plástico y encaja como era de esperar. El funcionamiento es tan sencillo como la configuración. Es simplemente determinar cuántos vatios tiene su microondas para determinar la duración de la cocción y luego agregar agua. La duración del tiempo de esterilización se encuentra en el folleto adjunto. Para añadir agua hay incluso un vasito de plástico con medidas en el lateral. El agua va al fondo y luego los juguetes o botellas pueden ir a la rejilla. Utilizo muchos de los mordedores de silicona, incluidos los collares, así que uso el mío para eso. Naturalmente, hace calor una vez finalizada la calefacción. El kit también viene con un pequeño juego de pinzas de plástico para quitar los juguetes o chupetes una vez hecho. Personalmente, no suelo tener tanta prisa, así que dejo que el mío se enfríe un poco y luego solo los manejo. Luego puedo dejar que se seque en la rejilla o en un paño de cocina limpio. He hecho ambas cosas. Esto hace que la esterilización sea simple y rápida. No tengo que esperar a que hierva el agua. Tampoco tengo que sentarme allí mirando la olla y agregar / eliminar elementos. Como madre ocupada, este es un producto funcional que es muy importante tener a mano. No podría ser más simple y el aparato definitivamente elimina los gérmenes.