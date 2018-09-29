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  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas

Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF282

5
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Rápido esterilizador a vapor para microondas
El esterilizador a vapor para microondas Philips Avent es una excelente elección para esterilizar rápida y eficazmente dentro o fuera de casa. Se pueden esterilizar hasta 4 biberones o productos Philips Avent a la vez y elimina el 99,9% de gérmenes en solo 2 minutos.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Para usar dentro o fuera de casa

Rápido esterilizador a vapor para microondas

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 2 minutos

  • Caben 4 biberones Philips Avent

  • Cabe en la mayoría de los microondas

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

El esterilizador a vapor para microondas puede utilizarse para esterilizar biberones y otros productos en solo 2 minutos, permite eliminar el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. Por supuesto, la duración exacta del ciclo dependerá de la potencia del microondas: 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W, 6 minutos a 500-800 W.

Elimina el 99.9% de los gérmenes y las bacterias

Elimina el 99.9% de los gérmenes y las bacterias

Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.

El contenido permanece esterilizado hasta por 24 horas

El contenido permanece esterilizado hasta por 24 horas

El contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

29/09/2018

Colombia

Colombia

Excelente producto

Es fácil y rápido de usar en el microondas, práctico y con suficiente espacio para varios biberones, y muy efectivo para esterilizarlos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas

25/06/2020

Chile

Chile

Cómodo y rápido

Me encanta. Es cómodo, rápido, fácil de usar y efectivo. El mío vino con varios biberones con sistema antireflujo, envase para porcionar la fórmula y con chupete (el único que le gusta a mi bebé). 100% recomendado

Ventajas

Cómodo y fácil de usar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas

22/06/2020

Chile

Chile

Excelente y muy rápido

Es muy fácil de usar y muy rápido sobre todo para esas situaciones de apuro jeje es muy útil y no ocupa mucho espacio

Ventajas

Rapidez

Contras

Hay que si o si sacar el agua para que no tomen las cosas un olor extraño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 