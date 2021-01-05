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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

SCF284/05

4.7

| (89) Opiniones | 95% ha recomendado este producto

Esterilización cómoda y eficaz

El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Carga fácil y flexible

Esterilización cómoda y eficaz

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 biberones Philips Avent

  • Diseño 3 en 1 ajustable

Esterilizador 3 en 1 de diseño modular

Esterilizador 3 en 1 de diseño modular

El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar los biberones y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

Diseño espacioso

Diseño espacioso

Puede colocar hasta 6 biberones Natural y Classic Philips Avent de 330 ml para esterilizarlos a la vez.

Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

El esterilizador mantiene su contenido (biberones, chupones, etc.) esterilizado hasta 24 horas con la tapa cerrada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

89

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

2

05/01/2021

México

México

Lo mejor en estelirizador

Lo he usado con mis 3 hijas (casi nueve años) y el producto súper bueno. Mega recomendado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Fecha de uso 2019-01-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Fecha de uso 2019-01-04

31/08/2020

México

México

Empleado de Philips

Los mejores productos para un recién nacido

[Employee of philipsglobal] Lo he usado desde mi primer hija, ha durado muchos años y definitivamente como mamá me resuelve la vida sin tener qué hervir los biberones en agua, corriendo risgos. Puedo esterilizar biberones completos y chopones todo junto y en pocos minutos. Definitivamente me salva la vida.

Ventajas

todo

Contras

Se manda un poco la plaquita de abajo pero la seguí usando por muchos años más sinq ue esto fuera un problema.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Fecha de uso 2018-08-31

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Fecha de uso 2018-08-31

20/08/2020

México

México

Empleado de Philips

ME ENCANTAN

[Employee of philipsglobal] Ha sido una muy grata experiencia tanto que no siento que quiero probar algo más No he usado otras marcas jaja así que los tengo en muy muy buena estima

Ventajas

ME ENCANTAN

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Fecha de uso 2019-07-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Fecha de uso 2019-07-20

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella, Listeria monocytogenes. Un laboratorio independiente proporciona los resultados de la prueba.