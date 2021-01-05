Descontinuado
Esterilización cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.
Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 biberones Philips Avent
Diseño 3 en 1 ajustable
El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar los biberones y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.
Puede colocar hasta 6 biberones Natural y Classic Philips Avent de 330 ml para esterilizarlos a la vez.
El esterilizador mantiene su contenido (biberones, chupones, etc.) esterilizado hasta 24 horas con la tapa cerrada.
4.7
de 5
89
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
BereM
05/01/2021
México
Lo mejor en estelirizador
Lo he usado con mis 3 hijas (casi nueve años) y el producto súper bueno. Mega recomendado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Fecha de uso 2019-01-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Fecha de uso 2019-01-04
yanisienta
31/08/2020
México
Empleado de Philips
Los mejores productos para un recién nacido
[Employee of philipsglobal] Lo he usado desde mi primer hija, ha durado muchos años y definitivamente como mamá me resuelve la vida sin tener qué hervir los biberones en agua, corriendo risgos. Puedo esterilizar biberones completos y chopones todo junto y en pocos minutos. Definitivamente me salva la vida.
Ventajas
todo
Contras
Se manda un poco la plaquita de abajo pero la seguí usando por muchos años más sinq ue esto fuera un problema.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Fecha de uso 2018-08-31
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Fecha de uso 2018-08-31
MemePavan
20/08/2020
México
Empleado de Philips
ME ENCANTAN
[Employee of philipsglobal] Ha sido una muy grata experiencia tanto que no siento que quiero probar algo más No he usado otras marcas jaja así que los tengo en muy muy buena estima
Ventajas
ME ENCANTAN
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Fecha de uso 2019-07-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/05 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Fecha de uso 2019-07-20
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella, Listeria monocytogenes. Un laboratorio independiente proporciona los resultados de la prueba.