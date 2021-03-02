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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

SCF286/05

4.7

| (23) Opiniones | 95% ha recomendado este producto

Esterilización muy cómoda y eficaz

El tamaño ajustable del esterilizador 4 en 1 ocupa muy poco espacio en la cocina. El cesto para lavavajillas incluido mantiene los elementos pequeños en su lugar y permite transferirlos al esterilizador de una sola vez.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Carga fácil y flexible

Esterilización muy cómoda y eficaz

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 biberones Philips Avent

  • Diseño ajustable 4 en 1

Esteriliza varios biberones, productos y accesorios para el bebé

El esterilizador es adecuado para utilizarlo en biberones de cuello estándar y ancho. También se ajusta a otros productos y accesorios para bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

23

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

3
2

02/03/2021

México

México

Gran producto

Se la regale a mi amiga y le ha funcionado súper bien, es una gran esterilizadora con gran capacidad y funcionamiento. Muy recomendable mi amiga es muy feliz

Ventajas

Gran producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

25/02/2021

México

México

Máxima seguridad para los bebés

Me encanta que sea tan práctico y seguro. El tiempo de esterilizado se me hace ideal.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2020-02-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2020-02-25

26/01/2021

México

México

Te hará la vida más fácil!!!

El esterilizador funciona perfecto y es de gran ayuda para evitar la acumulación de gérmenes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2019-12-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2019-12-26

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella, Listeria monocytogenes. Un laboratorio independiente proporciona los resultados de la prueba.