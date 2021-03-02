Descontinuado
Esterilización muy cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador 4 en 1 ocupa muy poco espacio en la cocina. El cesto para lavavajillas incluido mantiene los elementos pequeños en su lugar y permite transferirlos al esterilizador de una sola vez.
Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 biberones Philips Avent
Diseño ajustable 4 en 1
El esterilizador es adecuado para utilizarlo en biberones de cuello estándar y ancho. También se ajusta a otros productos y accesorios para bebé.
4.7
de 5
23
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
karlangas03
02/03/2021
México
Gran producto
Se la regale a mi amiga y le ha funcionado súper bien, es una gran esterilizadora con gran capacidad y funcionamiento. Muy recomendable mi amiga es muy feliz
Ventajas
Gran producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Vonniebon
25/02/2021
México
Máxima seguridad para los bebés
Me encanta que sea tan práctico y seguro. El tiempo de esterilizado se me hace ideal.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Fecha de uso 2020-02-25
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2020-02-25
Fernanda0204
26/01/2021
México
Te hará la vida más fácil!!!
El esterilizador funciona perfecto y es de gran ayuda para evitar la acumulación de gérmenes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Fecha de uso 2019-12-26
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-12-26
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella, Listeria monocytogenes. Un laboratorio independiente proporciona los resultados de la prueba.