Descontinuado
Más extracción. Más fácil.
Con el extractor de leche manual, puede controlar el nivel de succión y extracción. Está clínicamente probado que el exclusivo extractor de leche manual de Philips Avent extrae más leche que los extractores eléctricos de los hospitales y le garantizan más eficacia.
con sistema de almacenamiento VIA
VIA es un sistema de almacenamiento versátil y práctico diseñado para adaptarse a las necesidades de su bebé. Podrá extraer leche, almacenarla y alimentar a su bebé con un solo vaso.
Las almohadillas masajeadoras patentadas de los extractores de leche Philips Avent se comprimen y flexionan para imitar la succión del bebé y estimular la bajada de la leche durante la lactancia.
Almacenamiento y transporte seguros
4.6
de 5
24
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Mary2012
07/12/2013
España
Muy recomendable
Manejable , útil, se limpia fácilmente y lo he podido dejar a otra mama, solo comprandose los recipientes de almacenamiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF290/12 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF290/12 Extractor de leche manual
ROMINA
26/06/2011
España
comodo, rapido y muy practico
HOLA SOY ROMINA ESTE PRODUCTO ES MUY COMODO Y SOBRE TODO RAPIDO Q ES LO Q YO NECESITO POR MI TRABAJO PARA PODER DEJARLE LA LECHE A MI BEBA, TAMBIEN IDEAL POR Q NO LASTIMA. MUY BIEN PENSADO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF290/20 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF290/20 Extractor de leche manual
Luseda
11/08/2020
Argentina
Empleado de Philips
Él producto es muy comodo y sencillo de usarla
[Employee of philipsglobal] Bueno soy mama de un nene que esta por cumplir 4 meses y la verdad él es tractor de leche me ayudo mucho y es muy facil y cómodo lo recomiendo 100℅ muy comodo
Ventajas
Si porque es un producto muy comodo y facil de usarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF290/12 Extractor de leche manual
Date of Use 2019-07-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF290/12 Extractor de leche manual
Date of Use 2019-07-10