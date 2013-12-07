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  • Más extracción. Más fácil.
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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche manual

SCF290/12

4.6

| (24) Opiniones | 96% ha recomendado este producto

Más extracción. Más fácil.

Con el extractor de leche manual, puede controlar el nivel de succión y extracción. Está clínicamente probado que el exclusivo extractor de leche manual de Philips Avent extrae más leche que los extractores eléctricos de los hospitales y le garantizan más eficacia.

Ver todos los beneficios

Extraiga, almacene y alimente con total facilidad

Más extracción. Más fácil.

  • con sistema de almacenamiento VIA

Fácil extracción y almacenamiento en un solo paso

Fácil extracción y almacenamiento en un solo paso

VIA es un sistema de almacenamiento versátil y práctico diseñado para adaptarse a las necesidades de su bebé. Podrá extraer leche, almacenarla y alimentar a su bebé con un solo vaso.

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las almohadillas masajeadoras patentadas de los extractores de leche Philips Avent se comprimen y flexionan para imitar la succión del bebé y estimular la bajada de la leche durante la lactancia.

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Almacenamiento y transporte seguros

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 5

24

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

3
2

07/12/2013

España

España

Muy recomendable

Manejable , útil, se limpia fácilmente y lo he podido dejar a otra mama, solo comprandose los recipientes de almacenamiento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF290/12 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

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26/06/2011

España

España

comodo, rapido y muy practico

HOLA SOY ROMINA ESTE PRODUCTO ES MUY COMODO Y SOBRE TODO RAPIDO Q ES LO Q YO NECESITO POR MI TRABAJO PARA PODER DEJARLE LA LECHE A MI BEBA, TAMBIEN IDEAL POR Q NO LASTIMA. MUY BIEN PENSADO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF290/20 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF290/20 Extractor de leche manual

11/08/2020

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Él producto es muy comodo y sencillo de usarla

[Employee of philipsglobal] Bueno soy mama de un nene que esta por cumplir 4 meses y la verdad él es tractor de leche me ayudo mucho y es muy facil y cómodo lo recomiendo 100℅ muy comodo

Ventajas

Si porque es un producto muy comodo y facil de usarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF290/12 Extractor de leche manual

Date of Use 2019-07-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF290/12 Extractor de leche manual

Date of Use 2019-07-10

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