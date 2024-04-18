ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.
  • Esterilice, seque y almacene.

Philips AventEsterilizador

SCF293/00

4.8
| (17) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Esterilice, seque y almacene.
Prepárese para la próxima toma del bebé en 40 minutos. El esterilizador y secador de biberones Premium utiliza chorros de aire filtrado para secar los biberones antes de apagarse. El esterilizador elimina el 99,9 % de los gérmenes*, a fin de que esté tranquilo en cada toma.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

El potente vapor esteriliza y el aire filtrado se seca

Esterilice, seque y almacene.

  • Esterilizador y secador de biberones

  • Premium

Despídase de las bacterias nocivas

Despídase de las bacterias nocivas

La esterilización es suave, eficaz y sin sustancias químicas con Philips Avent. Cada esterilizador utiliza la potencia del vapor puro —nada más, nada menos— para eliminar el 99,9 % de los gérmenes nocivos*.

Un ciclo completo de esterilización y secado dura solo 40 minutos

Un ciclo completo de esterilización y secado dura solo 40 minutos

Toma solo 40 minutos preparar los biberones para la próxima comida de su bebé. Después de una potente esterilización con vapor, un chorro de aire filtrado seca las botellas y los accesorios, lo que las deja listas para su uso instantáneo.

Diseñado para reducir la posibilidad de olores desagradables

Diseñado para reducir la posibilidad de olores desagradables

Nuestra nueva bandeja de goteo protege la placa de calentamiento de las gotas de leche, lo que reduce la posibilidad de olores desagradables.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

17

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/04/2024

España

España

Comprador verificado

Seguridad ante todo

Es un producto que es acierto seguro, porque es un plus a la hora de limpiar tus biberones, tetinas y chupetes.

Ventajas

Su eficacia

Contras

Hay que secarlo muy bien. Para que te dure mucho tiempo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador

08/12/2021

España

España

Comprador verificado

Encantados

Estamos encantados con el esterilizador, que también seque es genial, deja los biberones como nuevos. También se pueden esterilizar chupetes y otros accesorios como por ejemplo del extractor de leche, etc.

Ventajas

Todo.

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador

17/11/2021

España

España

Muy recomendable

Fácil manejo a la hora de utilizarlo, muy practico y sencillo utilizarlo. La capacidad es ideal y la función secado nos ha encantado. En 1 horita tenemos todo esterilizado y secado, listo para volver a utilizarlo

Ventajas

calidad practio y funcional

Contras

un poco grande, pero dimensiones necesarias y normales para este tipo de productos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Los resultados de las pruebas son proporcionados por un laboratorio de pruebas independiente.

  2. Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición