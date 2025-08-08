Esterilice en cualquier lugar
Mata el 99,9 % de los gérmenes dañinos
Fácil de utilizar
5 bolsas para 100 ciclos
Cada bolsa esterilizadora reutilizable a vapor para microondas puede emplearse para esterilizar biberones, extractores de leche y otros productos para bebés en solo 90 segundos*
Está comprobado que cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas mata el 99,9 %** de los gérmenes y las bacterias.
Cada bolsa incluye una casilla de verificación. Marcando esta casilla, puede mantener un registro rápido y fácil de la cantidad de veces que se ha utilizado cada bolsa.
5.0
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
ZZAY
08/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
PRACTICIDAD EN UNA BOLSA
[Employee of philipsglobal] Son muy practicas, a veces cuando ando en la calle, me las llevo y es super facil poder esterilizar los biberones de mi bebe, buenisimas!!
Ventajas
PRACTICIDAD
Contras
NINGUNA
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas
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MA22SG
05/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Seguridad en Viaje
[Employee of philipsglobal] Practico y facil de llevar a una reunion o viaje de fin de semana
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas
Macca11
04/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Excelente Opción Seguras y Practicas
[Employee of philipsglobal] estas bolsas son excelente opción para cuando estas lactando, me ayudaron mucho y facilitaron cuando tenia que darles a mis hijos la leche. Son super practicas, me facilitaron la lactancia. 1000% recomendables
Ventajas
Son practicas y no se rompen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En un vataje de microondas de >1100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes y Escherichia coli. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de las pruebas.
Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición