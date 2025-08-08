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  • Esterilice en cualquier lugar
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Philips AventBolsas esterilizadoras para microondas

SCF297/05

5
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Esterilice en cualquier lugar
Las bolsas esterilizadoras a vapor para microondas Philips Avent son una manera rápida, sencilla y eficaz de garantizar que siempre tenga biberones y productos estériles dondequiera que se encuentre. Con cada bolsa, las botellas se pueden esterilizar en el microondas en solo 90 segundos.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Esterilización fácil y rápida en cualquier momento y lugar

Esterilice en cualquier lugar

  • Esterilice en cualquier lugar

  • Mata el 99,9 % de los gérmenes dañinos

  • Fácil de utilizar

  • 5 bolsas para 100 ciclos

Esterilizador a vapor para microondas, listo en solo 90 minutos

Esterilizador a vapor para microondas, listo en solo 90 minutos

Cada bolsa esterilizadora reutilizable a vapor para microondas puede emplearse para esterilizar biberones, extractores de leche y otros productos para bebés en solo 90 segundos*

Mata el 99,9 %** de los gérmenes

Mata el 99,9 %** de los gérmenes

Está comprobado que cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas mata el 99,9 %** de los gérmenes y las bacterias.

Casilla de verificación para registrar el uso de la bolsa

Casilla de verificación para registrar el uso de la bolsa

Cada bolsa incluye una casilla de verificación. Marcando esta casilla, puede mantener un registro rápido y fácil de la cantidad de veces que se ha utilizado cada bolsa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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5.0

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

08/08/2025

México

México

Empleado de Philips

PRACTICIDAD EN UNA BOLSA

[Employee of philipsglobal] Son muy practicas, a veces cuando ando en la calle, me las llevo y es super facil poder esterilizar los biberones de mi bebe, buenisimas!!

Ventajas

PRACTICIDAD

Contras

NINGUNA

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas

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05/08/2025

México

México

Empleado de Philips

Seguridad en Viaje

[Employee of philipsglobal] Practico y facil de llevar a una reunion o viaje de fin de semana

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas

Sí, recomiendo este producto

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04/08/2025

México

México

Empleado de Philips

Excelente Opción Seguras y Practicas

[Employee of philipsglobal] estas bolsas son excelente opción para cuando estas lactando, me ayudaron mucho y facilitaron cuando tenia que darles a mis hijos la leche. Son super practicas, me facilitaron la lactancia. 1000% recomendables

Ventajas

Son practicas y no se rompen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En un vataje de microondas de >1100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes y Escherichia coli. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de las pruebas.

  3. Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición