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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche manual con biberón

SCF330/20

4.7
| (266) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

1 premio

Más comodidad, más leche y uso sencillo en los traslados*
Siéntese cómodamente sin inclinarse hacia delante y deje que el suave cojín masajeador estimule delicadamente el flujo de leche. El extractor de leche manual Avent tiene pocos componentes, es fácil de armar, usar y limpiar. Es ligero y compacto para disfrutar una extracción sencilla en cualquier lugar.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

marca recomendada por mamás de todo el mundo1

Extractor de leche manual con cojín masajeador

Más comodidad, más leche y uso sencillo en los traslados*

  • Uso sencillo en los traslados

  • Extractor con suave cojín masajeador

  • Incluye biberón y tetina

  • Funda de viaje y disco de sellado

Posición relajante, gracias a su diseño especial

Posición relajante, gracias a su diseño especial

El sacaleches tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción ayuda a que la leche circule con más facilidad.

La almohadilla masajeadora suave estimula suavemente la circulación de leche.

La almohadilla masajeadora suave estimula suavemente la circulación de leche.

Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé, con el fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.

Diseño ligero y compacto

Diseño ligero y compacto

El sacaleches es pequeño y ligero, por lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, y hace que la extracción sea más discreta.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

266

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

05/08/2020

México

México

El producto es una maravilla

Me encanta el extractor manual, me ayuda bastante a llevar una lactancia hermosa y comoda

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón

13/07/2020

México

México

Excelente

Es ligero, práctico, extrae y succiona de maravilla. Sin embargo si no tiene bien seca la manija puede que rechine un poco, también al voltearse tiene una ligera fuga el enrosque. Eligió 5 estrellas porque en sí para lo que se necesita funciona Perfecto

Ventajas

Tiempo de recolección, tamaño, peso

Contras

Tiene fugas en el enrosque si se voltea

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón

Sí, recomiendo este producto

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28/05/2020

México

México

Fácil uso y mayor estimulación de leche

Yo recomiendo este producto ya que es muy práctico y fácil de usar, además de un estimula la producción de leche desde la primera vez de uso

Ventajas

Facilidad de uso, súper cómodo y a buen precio

Contras

No tengo ningún punto en contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal

  2. Más comodidad: un 73 % de 73 madres en período de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).

  3. En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/avent

  4. Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011