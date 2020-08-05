Descontinuado
Uso sencillo en los traslados
Extractor con suave cojín masajeador
Incluye biberón y tetina
Funda de viaje y disco de sellado
El sacaleches tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción ayuda a que la leche circule con más facilidad.
Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé, con el fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.
El sacaleches es pequeño y ligero, por lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, y hace que la extracción sea más discreta.
Premios
4.7
de 5
266
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Grecia12
05/08/2020
México
El producto es una maravilla
Me encanta el extractor manual, me ayuda bastante a llevar una lactancia hermosa y comoda
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
DaffneA
13/07/2020
México
Excelente
Es ligero, práctico, extrae y succiona de maravilla. Sin embargo si no tiene bien seca la manija puede que rechine un poco, también al voltearse tiene una ligera fuga el enrosque. Eligió 5 estrellas porque en sí para lo que se necesita funciona Perfecto
Ventajas
Tiempo de recolección, tamaño, peso
Contras
Tiene fugas en el enrosque si se voltea
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Pott
28/05/2020
México
Fácil uso y mayor estimulación de leche
Yo recomiendo este producto ya que es muy práctico y fácil de usar, además de un estimula la producción de leche desde la primera vez de uso
Ventajas
Facilidad de uso, súper cómodo y a buen precio
Contras
No tengo ningún punto en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal
Más comodidad: un 73 % de 73 madres en período de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).
En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/avent
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011