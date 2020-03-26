Descontinuado
Extracción en cualquier momento y lugar
Incluye cojín masajeador suave
Mamadera y tetina naturales
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo que permite que la leche fluya directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse más cómodamente durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.
Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.
Nuestro cojín masajeador tiene una textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé a fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.
4.9
de 5
367
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
Dianysbeautyful
26/03/2020
México
El mejor extractor de todos
El extractor es simplemente el mejor, es cómodo, silencioso, práctico, y puedes incluso cambiar por biberones más grandes si tú producción de leche es más, no lastima, a me súper funciona, probé otros y este para mi es el mejor, lo amo!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico simple
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico simple
Sandy
05/12/2019
México
El extractor manual es una maravilla
Mi bebé nunca a querido "pegarse" en mi pecho y como yo quiero darle leche materna y no fórmula me extraigo la leche y se la doy en biberones, pero el extractor es súper como y práctico. Aparte que yo e escuchado que con otras marcas te lástima el pezón el extractor y con Avent no e tenido problemas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico simple
Sí, recomiendo este producto
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Monsy30
26/08/2019
México
De mis mejores gadgets de maternidad
Súper fácil de usar, te pones tus horarios de extracción, por ejemplo los míos eran al despertar, después de comer y antes de ir a dormir, me extraía una hora antes de darle de comer a mi beba, porque si no se la acaban y ya no te extraes nada. Pones el extractor en tu bubi y viene por etapas y ya vas avanzando conforme tu te sientas más cómoda, yo la almacenaba de 4oz en 4 oz en las bolsitas reusables también de avent y las guardaba con su fecha en el congelador. Muy recomendable para una lactancia exclusiva De verdad vale la pena la inversión
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico simple
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
Comodidad probada clínicamente: en una prueba realizada en 110 madres en EE.UU., Reino Unido, China y Rusia en marzo del 2016, las madres otorgaron una puntuación promedio de 8.6 de un máximo de 10 en cuanto a la comodidad de Philips Avent.
Más leche: en una investigación independiente, se demostró que podría existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Consulte www.philips.com/AVENT
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011