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  • Un chupete ligero y respirable
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Descontinuado

Philips AventChupete Ultra Air

SCF343/20

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Un chupete ligero y respirable
Calme a su bebé con un chupete que deja respirar la piel. Philips Avent ultra air cuenta con orificios extragrandes que mantienen la piel seca. Su protector ligero está diseñado para brindar el máximo flujo de aire. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Un chupete ligero y respirable

  • Deje que la piel de su bebé respire

  • 0-6m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Cuatro orificios de airea extragrandes

Cuatro orificios de airea extragrandes

ultra air está diseñado a fin de permitir la circulación de aire máxima, para que la piel sensible del bebé pueda respirar.

La piel se mantiene más seca cuando se relaja

La piel se mantiene más seca cuando se relaja

La piel del pequeño se mantiene más seca cuando está relajado gracias al diseño que favorece la respiración de este chupete, que genera una circulación máxima de aire.

Los bordes redondeados ofrecen relajación y comodidad

Los bordes redondeados ofrecen relajación y comodidad

La protección de ultra air es ligera y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

08/11/2020

México

México

Me encantan

Me encantan y a mi bebé también son los mejores en todos sus productos

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

23/10/2020

México

México

Los chupones de exelente calidad!!

Nos encantaron los chupones, mi bebé fueron los únicos que agarro y le encanta, nos gusta la variedad de colores y diseños que tienen y que se van adaptando según los meses

Ventajas

Favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

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29/07/2020

México

México

Exelente producto

Es un producto altamente recomendable ya que es perfecto para el bebe, lo use con mi otro bebe hace ocho años y ahora con mi bb de un mes, quede encantada con todos sus productos.

Ventajas

Exelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestras tetinas ultra air y ultra soft para bebés de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  4. Fabricante del año 2014