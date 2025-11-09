Tetina extrafirme
Anatómicos y libres de BPA
Paquete de 2
18M+
Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.
La tetina extrafirme respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías.
Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.
4.9
de 5
52
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
AGT1
09/11/2025
España
Parte de la promoción
Buena calidad y muy cómodos, mi hijo duerme genial
He comprado estos chupetes Philips Avent Ultra Air 18m+ para mi hijo de 20 meses y la verdad es que nos han encantados mi mujer y a mi. Se nota que están bien hechos, el material es suave y resistente, no se pone feo ni coge olor aunque se esterilice muchas veces. Nuestro hijo los acepta enseguida, y desde que los usa se calma rápido y consigue dormir mejor, sobre todo por la noche. Además, no le dejan marcas en la cara gracias a los agujeritos que dejan pasar el aire. La cajita que trae es muy práctica, porque sirve tanto para guardarlos como para esterilizarlos en el microondas, algo muy cómodo cuando salimos o vamos con prisa. Los colores son alegres y se ven de buena calidad. En resumen, un producto muy recomendable, cómodo para el niño y práctico para los padres.
Ventajas
buena calidad, suaves, resistentes y no dejan marcas en la cara
Contras
Estaría bien que trajera cajas individuales para guardar los chupetes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Nereacura
22/10/2025
España
Parte de la promoción
Muy buen chupete
Muy bien chupete tetilla perfecta y modelo muy bonito mi bebé encantada con sus nuevos chupetes
Ventajas
Todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Luhxia
22/10/2025
España
Parte de la promoción
Los mejores chupetes que he probado en mucho tiemp
Le pongo 5 estrellas porque no se les puede poner más, mi hijo le ha costado siempre muchísimo usar chupete, ya sea por la tetina por el flujo de aire de estos, pero estos chupetes son milagrosos, desde el minuto uno que se los di, les encantó! Su diseño divertido hace que para el sean como un juguete, la parte del chupete es perfecta para la boca del bebé, se adapta totalmente y es muy cómoda. Lo usa para dormir como para estar por casa, y les encanta, no podría estar más contenta, y mi hijo más la verdad. Su kit de esterilización es muy cómodo y te asegura un correcto cuidado de los chupetes, su tetina no es dañina para los dientes ya que me preocupaba mucho ese tema. Son resistentes así que para bebés que les encanta tirar todo por el suelo y jugar con ellos con fuerza van perfectos. Los recomiendo muchísimo.
Ventajas
Su resistencia, la comodidad del kit de esterilización, su tetina como y adaptada a los dientes del bebé, su diseño divertido y su calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso.