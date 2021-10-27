Descontinuado
SCF355/05
Calienta de manera uniforme
Calienta de manera rápida
Descongelación cuidadosa
También calienta el alimento del bebé
El calentador de biberones calienta 150 ml/5 oz de leche en solo 3 minutos*.
El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Con la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.
El calentador de biberones cuenta con una configuración práctica para descongelar. Es más seguro que descongelar en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo seleccione la configuración de líquidos para descongelar leche o comida para bebés.
3.7
de 5
78
Opiniones
Ap2309
27/10/2021
México
Empleado de Philips
el producto tiene un diseño muy limpio
[Employee of philipsglobal] muy recomendable para regalo!! el paquete es de un tamaño muy practico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/05 Rápido calentador de biberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/05 Rápido calentador de biberones
Gabo5
22/10/2021
México
Excelente calentador
El calentador funciona perfectamente, se siente que los materiales son de gran calidad y es muy útil para calentar en poco tiempo los biberones. Lo recomiendo mucho
Ventajas
Gran calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/05 Rápido calentador de biberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/05 Rápido calentador de biberones
Kotita
27/06/2020
Chile
Excelente
Me encanta el producto me simplifica mucho la vida con mi bebé ya son 3 añitos juntos.
Ventajas
Practico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En el caso de =< 150 ml de leche a una temperatura de 20 °C en un biberón Classic / Natural Philips Avent de 260 ml.
Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calentador de biberones.