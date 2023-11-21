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Permite que la piel de su bebé respire
Suaves y transpirables gracias a sus grandes orificios de ventilación. 9 de cada 10 padres coinciden en que los chupetes ultra air de Philips Avent son cómodos para su bebé**. Además, brillan en la oscuridad, por lo que es fácil encontrarlos para brindar confort y alivio en todo momento. Ahora, con un 80 % de materiales de origen vegetal.*
Escudo que brilla en la oscuridad
Sin BPA
paquete de 2, 80% de materiales de origen vegetal*
Entre 0 y 6 meses
Los orificios del escudo permiten que la piel de tu bebé respire y se mantenga más seca, para brindarle el máximo confort.
Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.
4.8
de 5
62
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Patricia3
21/11/2023
España
Parte de la promoción
Los mejores
Mi bebé ha probado varios tipos y marcas de chupetes pero los únicos que quiere son los de philips. Lo que más me gusta es que son ergonómicos y brillan en la oscuridad, algo que es súper cómodo por las noches.
Ventajas
La forma del chupón.
Contras
No está formada por una sola pieza.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Date of Use 2022-10-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Date of Use 2022-10-21
19/11/2023
España
Parte de la promoción
El producto es genial
Los chupetes de Philips son geniales ya que brillan en la oscuridad y hacen que sean más fáciles de encontrarlos cuando se le caen por la noche a mi bebe, la tetina viene genial al ser reversible pudiéndose usar al derecho y al revés. No tengo ninguna queja con estos chupetes son maravillosos. Lo recomiendo
Ventajas
Que sea reversible y haga luz en la oscuridad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Date of Use 2022-10-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Date of Use 2022-10-19
miryop
14/11/2023
España
Parte de la promoción
Chupete Ultra Air Night Avent
Lote de dos Chupetes Ultra Air Night Avent de 0 a 6 meses. Son unos Chupetes nocturno para bebés que brillan en la oscuridad. Me parecen práctico el diseño redondeado y los orificios de aireación ya que mantienen la piel seca y sin irritación. También se adapta a la boca por la forma. Tiene un diseño infantil muy divertido y llevan una funda para si facil guardado y transporte.
Ventajas
La forma y adaptación
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Date of Use 2023-10-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Date of Use 2023-10-14
Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).
Basado en los resultados de una prueba realizada con consumidores estadounidenses en 2023 (n = 201).
En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).
En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.
Por razones de higiene, reemplaza los chupetes después de 4 semanas de uso