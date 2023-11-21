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  • Permite que la piel de su bebé respire
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Philips Avent ultra airChupete

SCF377/02

4.8
| (62) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Tiene un botón que brilla en la oscuridad para que pueda verlo cuando apague las luces. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios

Es fácil de encontrar en la oscuridad

Permite que la piel de su bebé respire

  • Con botón que brilla en la oscuridad

  • Anatómicos y libres de BPA

  • Paquete de 1

  • 6-18M

Permitamos que la piel de su bebé respire

Permitamos que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.

Aceptación de la tetina al 98%*

Aceptación de la tetina al 98%*

Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Brillo en la oscuridad de larga duración

Brillo en la oscuridad de larga duración

Utilice el botón que brilla en la oscuridad de ultra air para encontrar el chupete de su bebé rápidamente sin necesidad de encender las luces.

Especificaciones técnicas

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Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

62

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2

21/11/2023

España

España

Los mejores

Mi bebé ha probado varios tipos y marcas de chupetes pero los únicos que quiere son los de philips. Lo que más me gusta es que son ergonómicos y brillan en la oscuridad, algo que es súper cómodo por las noches.

Ventajas

La forma del chupón.

Contras

No está formada por una sola pieza.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

19/11/2023

España

España

El producto es genial

Los chupetes de Philips son geniales ya que brillan en la oscuridad y hacen que sean más fáciles de encontrarlos cuando se le caen por la noche a mi bebe, la tetina viene genial al ser reversible pudiéndose usar al derecho y al revés. No tengo ninguna queja con estos chupetes son maravillosos. Lo recomiendo

Ventajas

Que sea reversible y haga luz en la oscuridad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

14/11/2023

España

España

Chupete Ultra Air Night Avent

Lote de dos Chupetes Ultra Air Night Avent de 0 a 6 meses. Son unos Chupetes nocturno para bebés que brillan en la oscuridad. Me parecen práctico el diseño redondeado y los orificios de aireación ya que mantienen la piel seca y sin irritación. También se adapta a la boca por la forma. Tiene un diseño infantil muy divertido y llevan una funda para si facil guardado y transporte.

Ventajas

La forma y adaptación

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso